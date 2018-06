Albert Guinovart obre el Dia de la Música a Girona amb un tastet del seu últim disc

El compositor i pianista Albert Guinovart va obrir ahir al migdia una intensa jornada concert a la ciutat de Girona, per la celebració del Dia de la Música. El barceloní va oferir a l'Auditori de La Mercè un tastet d'alguns dels temes recollits a Nocturne, el seu últim disc a piano. Ell mateix ho va definir com a una música «molt noctàmbula» i relaxada tot i que també inclou moments d'«alegria» i intensitat. El títol també fa referència a la peça musical el nocturn de forma lliure que va sorgir durant el romanticisme i que autors com el polonès Fryderyk Chopin van fer molt populars.

Aquest concert es va celebrar amb el suport del Festival Castell de Peralada, a qui el compositor ha dedicat precisament dos temes dels dotze que recull el nou disc. Són composicions que ha fet al llarg dels últims deu anys de carrera. La periodista Mònica Pagès i el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilà, van ser els encarregats d'introduir l'actuació d'Albert Guinovart. Aguilà va reivindicar la música en aquest dia de celebració i molt especialment l'obra del pianista i compositor barceloní tot definint-la com a «bella i romàntica». Sobre l'autor en va destacar la seva «humilitat» i s'hi va referir com a un «artista que és grandíssim» i un «vell» amic del certamen que cada any es fa a l'Alt Empordà.

Mònica Pagès va formular algunes preguntes sobre el nou disc, Nocturne i el mateix Guinovart va respondre sota l'atenta mirada dels espectadors del concert. Així per exemple, va explicar què era el gènere «nocturn» i les arrels romàntiques. Tot i ser un estil lliure, sí que ha admès que hi ha una mena de patró: «És com si la mà esquerra fos l'orquestra i la ma dreta, la cantant», va afirmar tot fent seguidament una demostració.

L'artista també es va referir a la gran influència que ha tingut en ell l'obra de Chopin fins al punt que sent que «tota la seva trajectòria és un homenatge» al polonès, molt popular pels seus 21 nocturns per a piano. I va afegir que el seu gran objectiu, com a pianista i compositor és «transmetre emocions a través de la música». Sobre Nocturne, va dir que inclou dotze títols a piano que ha compost en els últims deu anys de carrera. «Hi ha cinc nocturns, una música molt relaxada, però també temes amb pics alegres i extravertits; en general, però, és molt noctàmbula». Unes melodies, assegura Guinovart, per gaudir-les en la «intimitat» de la casa de cadascú.

Per altra banda, ha explicat per què ha decidit dedicar alguns temes a persones en concret. Segons ha dit, «soc de tarannà agraït; estic molt content de poder viure de la meva passió». Així per exemple, li dedica una composició titulada Per a Elisa a la seva mare.

La música surt al carrer

Més de seixanta concerts van servir ahir per celebrar el Dia de la Música als carrers i places de la ciutat de Girona. Tot i les altes temperatures que van registrar els termòmetres al llarg de tot el dia, des de les 5 de la tarda i fins passades les 11 de la nit, més de mig miler de músics van pujar als vuit escenaris repartits per tota la ciutat, oferint el bo i millor de l'escena musical gironina. Des del jazz i el blues, que va ser protagonista a l'escenari situat davant el Sunset Jazz Club, fins al rock més cru de la plaça dels Jurats, passant per la música electrònica de l'Escenari EUMES (a l'Estació Jove del Parc Central) o el folk, l'swing i el pop artesà de La Rambla. Escenaris amb actuacions gratuïtes que, a primera hora del vespre, van aplegar nombrosos amants de la música, amics i familiars dels artistes, ciutadans amb ganes de respirar música i algun turista despistat.