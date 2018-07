Les Talens Lyriques porten les «Lliçons de tenebres» a la Catedral de Girona

Les Lliçons de tenebres de François Couperin figuren com algunes de les obres més impressionants de la música vocal del Barroc musical. Escrites l'any 1714 a partir de les Lamentacions del profeta Jeremies, simbolitzen la solitud de Jesús en ser traït per Judes i abandonat pels apòstols.

En el 350 aniversari del naixement de Couperin, Christophe Rousset i la seva formació, Les Talens Lyriques, interpretaran algunes de les «lliçons» aquest dilluns, dia 9 (21 h) a la Catedral de Girona, en un dels concerts més especials, si és que no ho són tots, del festival Nits de Clàssica que aquests dies se celebra a la ciutat.

Les sopranos Céline Scheen i Eugénie Warnier seran les intèrprets vocals de les «lliçons», acompanyades per Kaori Uemura a la viola de gamba i Chistophe Rousset al clavecí i orgue.



La JONC, a l'Auditori

Les Nits de Clàssica a Girona ofereixen aquest diumenge (20 h) a la sala Montsalvatge de l'Auditori la possibilitat d'escoltar la simfonia Tità, de Mahler, de la mà de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), formació que es troba ja en plena gira d'estiu.

En el seu particular homenatge a Leonard Bernstein, l'orquestra interpretarà una selecció del seu Divertimento, una obra escrita per celebrar el centenari de la Simfònica de Boston. Els joves prenen la paraula per seduir el públic amb una passió i dedicació que afirmen que és «encomanadissa».

Nits de Clàssica va oferir ahir l'actuació de la soprano Carolyn Sampson, amb el clavecí i orgue de Juan de la Rubia, al Museu d'Art de Girona.

Mitja hora abans de cada concert, el públic trobarà a l'entrada del recinte el guia musical, amb l'objectiu de realitzar trobades prèvies de petit format, que volen facilitar la comprensió del concert, el seu repertori i intèrprets amb l'objectiu de millorar l'experiència en el concert.