Inauguren una exposició de l'escultor Pol Ballonga a Peralada

Peralada va inaugurar, aquest divendres al vespre, l'exposició d'escultures del jove artista Pol Ballonga, que es podrà veure fins el 29 de juliol al Centre Cultural Sant Domènec. Sota el títol d' Escorça, la mostra recull algunes de les obres més espectaculars d'aquest artista que, a banda de l'escultura, també treballa la pintura i la il·lustració.

A l'acte inaugural hi van assistir: Ballonga; el responsable de la sala, Josep Sanllehy; la regidora de Cultura, Rosa Cortada; i l'alcalde de Peralada, Pere Torrent. L'horari de visites és de deu del matí a vuit del vespre i s'ha d'entrar per l'Oficina de Turisme. L'exposició està organitzada per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Peralada.