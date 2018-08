El festival Tempo es consolida amb un13% més de públic que l'any passat

El festival Tempo ha tancat la seva 10a edició consolidant-se com la principal proposta musical i d'oci de la ciutat de Girona en els mesos d'estiu. Un total de 32.776 persones han visitat la plaça dels Jurats i el Passeig Arqueològic del Barri Vell en els 25 dies de festival. Amb aquestes xifres, i segons ha explicat l'organització en un comunicat, ha superat les dades de l'any passat amb un augment d'un 13% en el nombre de visitants respecte l'edició de 2017. Albert Candela, director de l'esdeveniment, comenta que estan «extremadament satisfets dels bons resultats i d'haver mantingut un creixement sostingut en els darrers anys pel que fa al públic del Tempo». A l'espai de l'Auditori, amb l'escenari principal ubicat a la plaça dels Jurats, s'han programat 5 concerts de pagament i un de gratuït que han captat un total de 2.390 persones, amb un 85% de públic local i un 15% de públic estranger. «L'ocupació de l'Auditori ha estat del 91,9%, i hem esgotat entrades en els concerts de Marlango, Love of Lesbian i Young Girl Talent de l'Escola de Noves Arts Aplicades Sarriart», puntualitza el director, «constatem que el format de concerts a l'aire lliure encaixa perfectament amb l'emplaçament i tenim una quantitat de públic fidel que ja els espera cada estiu». Pel que fa a la zona Village, ubicada al passeig Arqueològic amb un servei de restauració amenitzat amb concerts gratuïts i activitats variades, ha aconseguit aplegar en aquesta edició un total de 30.386 persones amb un 52% de públic local i un 48% estranger. «Aquestes xifres indiquen que el Village ha quedat confirmat com a punt de confluència entre públic estranger i local i que resulta un pol d'atracció cultural per al turisme que rep la ciutat en aquestes dates», assenyala Marc Faixedas, de l'organització del festival.



Els talents emergents

Una de les novetats d'aquesta edició ha estat la nova secció «Talents Tempo», en col·laboració amb l'Ajuntament de Girona, l'Espai Marfà i l'Escola de Música Moderna del Girona, per potenciar els nous grups emergents del territori: «aquest any ens havíem marcat l'objectiu de generar més interacció amb centres musicals de la ciutat per ajudar en la difusió del talent local», afegeix Candela.

També hi ha hagut col·laboracions amb altres festivals, com la jornada de concerts programada conjuntament amb el Neu i el concert de tancament amb Abene Festivalo del Senegal per posar de manifest la música com a arrelament social en una activitat de compromís social del Tempo. Així mateix, en aquesta edició han tingut molt bona acollida les activitats paral·leles. Seria el cas del Taller de la Veu impartit per Emmanuel DJob, on es van inscriure un total de 21 persones tot i els aiguats del dia, o el Sopar Astronòmic fet conjuntament amb l'Associació Astronòmica de Girona i El Ginjoler, on es van inscriure més de 55 persones sobrepassant l'aforament previst.

A més, el cicle literari Tempo Llibres ha aplegat molt més públic que l'any passat, amb un total de 300 persones que han assistit a les converses entre els escriptors Martí Gironell i Javier Sierra, Alejandro Palomas i Care Santos. De cara a la propera edició, el director avança que seguiran centrant-se «en plantejar una programació cultural variada, de qualitat, compromesa i per a tots els públics que doni a conèixer el Barri Vell». Algunes de les accions previstes serien ampliar les dates del Sopar Astronòmic, potenciar el Village amb més activitats com podrien ser maridatges culinaris, allargar els dies de concert a l'Auditori i seguir promocionant talents musicals locals i estrangers.