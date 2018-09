Àngel Rodríguez publica «1.001 llegendes i mites de Catalunya»

Hèracles, fill de Zeus i un dels herois més forçuts de la Mediterrània, va quedar tan consternat per la mort de la bonica Pirene que va amuntegar grans masses de roques entre el Cantàbric i la Mediterrània per construir un memorial funerari. L'origen dels Pirineus és, segons la llegenda, la construcció per part d'Hèracles d'aquest memorial en honor de Pirene, filla de Túbal, que va morir fugint del monstre Gerió.

Aquesta és només la primera de les històries que el periodista i escriptor saltenc Àngel Rodríguez Vilagran ha aplegat al llibre 1.001 llegendes i mites de Catalunya.

L'autor aclareix a la introducció que les llegendes «no són històries falses, ni tampoc fake news, que diríem avui. Tenen un rerefons històric».

A més de l'origen dels Pirineus, Àngel Rodríguez s'ha capbussat en la història d' El gegant Rotllà, El cabdill Munussa i la princesa Lampègia, Les quatre barres de sang o La mort del Cap d'Estopes i el seu falcó. I un llarg etcètera que inclou bruixes i dimonis, fades i dones d'aigua, la Mare de Déu i les seves aparicions a Catalunya i tot de successos extraordinaris.

Precisament, dissabte, dia 29 de setembre (10.50 hores), s'ha convocat (porta lateral de la basílica de Sant Feliu, de Girona) una ruta literària amb presència de l'autor per conèixer llegendes com La tomba de Sant Narcís. Llegenda de les Mosques o La Majordoma de Sant Narcís, entre d'altres.