La vaga de professors provoca afectacions mínimes a la UdG

La Universitat de Girona (UdG) no ha registrat cap incidència al llarg de la jornada de vaga de Personal Docent i Investigador (PDI) d'aquest dimecres 28 de novembre. La majoria de classes s'han desenvolupat amb total normalitat i les afectacions s'han concentrat a primera hora del matí. De fet, a les 10h el rectorat de la UdG ha anunciat que l'aturada de docents havia afectat a un 66% de les classes de la Facultat d'Educació i Psicologia i un 8,4% les activitats de la Facultat de Ciències. De tota manera, a la tarda, el seguiment ha estat nul i això ha garantit que es complissin amb tots els horaris previstos. Pel que fa a la resta de facultats, la incidència ha estat del 0% durant tot el dia.

Els estudiants de la Universitat de Girona (UdG) pràcticament no han ni notat que hi havia convocada una vaga de Personal Docent i Investigador (PDI) durant aquest dimecres 28 de novembre. A primera hora és quan s'ha produït més seguiment de l'aturada i això ha provocat que un 66% de les classes de la Facultat d'Educació i Psicologia s'hagin vist afectades.

Pel que fa a la resta de centres, la Facultat de Ciències ha registrat un 8,4% d'afectació en la seva activitat acadèmica durant el matí i la resta han engegat la jornada lectiva com qualsevol altre dia. De cara a la tarda, el seguiment ha estat nul en totes les facultats, segons ha apuntat el rectorat de la universitat.

A més, la universitat també ha destacat que la llarg de tot el dia no s'ha registrat cap incidència destacable. De fet, passejant pels passadissos de la Facultat d'Educació i Psicologia a partir del migdia es podia comprovar que hi havia l'activitat d'un dia lectiu habitual. La majoria de les aules estaven ocupades per alumnes i professors i els passadissos bullien d'activitat.

La universitat gironina també ha remarcat que al llarg del dia cap dels treballadors del Personal d'Administració i Serveis (PAS) s'ha adherit a la convocatòria de vaga. Per això la incidència de l'aturada del personal docent ha estat pràcticament imperceptible a la UdG.

La vaga d'aquest dimecres estava convocada pels sindicats COS i CGT i s'allargarà fins dijous. Els convocants reclamen millorar les condicions laborals del professorat associat i eliminar els greuges que hi pugui haver amb altres membres de l'equip docent de les universitats.

La vaga del dijous coincidirà amb una altra convocatòria, la dels estudiants. En aquest cas, els alumnes demanen la reducció de les taxes universitàries per garantir l'accés als estudis superiors de tota la població.

Text