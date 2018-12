El riure i el bon menjar del Festimams es trasllada a l'hotel AC de Girona

El riure i la bona gastronomia que promet el Festimams es trasllada aquest any a Girona amb una primera sessió amb molt d'humor el 2 de febrer amb el nou espectacle del músic Pep Plazas, "Pep a banda", que comptarà amb tres músics en directe i la col·laboració de la cantant Txell Sust per imitar cançons de tots els temps, des de Peret a Loquillo, passant per Springsteen o Serrat.

El regidor de Cultura Carles Ribas, l'actor Fel Faixedas i el gastrònom Raül Cuadras van presentar ahir un festival que oferirà sis nits de bon humor i gastronomia a l'Hotel AC de Girona, sempre els dissabtes, a un preu de 55 euros per comensal. Les entrades ja s'han posat a la venda a www.festimams.com.

El dissabte 9 de febrer serà el torn de l'espectacle "Periodisme i humor" amb Empar Moliner, Natza Farré i Maria Xinxó, i una setmana més tard actuarà el trio format per Toni Soler, Queco Novell i Jair Domínguez. Segons Faixedas, Novell ja ha avisat els amics que formin aquella nit un cordó al camí d'accés a l'hotel per impedir l'arribada de la policia.

El 2 de març, quarta nit, el periodista del programa "Quatre gats", Ricard Ustrell, promet fer l'"entrevista més boja" a Àngel Llàcer, mentre que el 9 de març hi haurà un cara a cara amb el conductor del programa "Al cotxe", de TV3, Eloi Vila, i Toni Albà "en la seva faceta més reial".

Finalment, Toni Clapés, el Sr. Marcel·lí i l'equip de Versió Rac1, líders de la ràdio en català, clouran la tercera edició del Festimams sense necessitat de sintonitzar la ràdio.

Les actuacions tindran lloc en una sala per a 400 comensals de l'ACHotel Palau de Bellavista de Girona, amb el gastrònom Raül Cuadras, professor de l'Escola d'Hostaleria de Girona, al capdavant dels fogons.

"A Girona li faltava un festival que encaixi l'humor amb la cultura, i més si hi sumem un pilar fonamental de la ciutat com és la gastronomia", va dir ahir Carles Ribas en la presentació.

Per la seva part, Cuadras va prometre una "cuina divertida i creativa a partir de conceptes clàssics amb una presentació moderna".

Faixedas va recordar que el Festimams va néixer a Arbúcies per passar el segon any a Santa Coloma de Farners i finalment arribar a Girona "amb voluntat de quedar-s'hi i créixer".