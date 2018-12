Reducció de l'IVA del 21% al 10% pels serveis prestats per actors i artistes

El Consell de Ministres va aprovar ahir mitjançant un decret llei un conjunt de mesures «d'urgència» sobre la creació artística. Entre les més destacades, la reducció de l'IVA del 21% al 10% pels serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics. Les mesures se centren en tres problemes principals que els representants de la cultura van traslladar a la subcomissió del Congrés, i que fan referència a la fiscalitat del sector, la seguretat laboral i la compatibilitat entre prestacions per jubilació i ingressos per dret d'autor.

Amb aquest objectiu, el Govern espanyol ha aprovat que els artistes puguin seguir cotitzant a la Seguretat Social durant els períodes d'inactivitat, com baixes de maternitat, i farà compatible la pensió dels autors jubilats amb els ingressos per drets d'autor.

La reducció de l'IVA al 10% correspon als artistes que siguin persones físiques, així com els productors o organitzadors d'obres i espectacles. Es recupera així, a partir de l'1 de gener del 2019, l'aplicació del tipus d'IVA reduït a aquests serveis «essencials» de la indústria cultural. També s'eliminen les obligacions que havien d'assumir els productors de cinema per acollir-se a la deducció fiscal per produir cinema internacional a Espanya.