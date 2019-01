El cicle «La pedra de Girona» analitza el material que ha servit per esculpir la ciutat

La Girona antiga va ser construïda durant molts segles amb una pedra extreta de pedreres pròximes a la ciutat, l'anomenada pedra de Girona. Amb ella ens van fer la catedral, les muralles i les cases, i també s'hi van esculpir capitells i columnes molt ?nes. Aquesta pedra, present arreu de la ciutat, és un dels seus senyals més característics. El Museu d'Història de Girona i l'Institut d'Estudis Gironins dediquen un cicle de conferències amb experts que explicaran des de tots els punts de vista la pedra de Girona: de què està feta, la seva edat, on eren les pedreres, com era extreta, treballada i destinada als diferents edi?cis i com la seva manufactura, especialment de portes adovellades i ?nestres.

El cicle, que es farà a la Biblioteca Carles Rahola a les 18.30 hores, arrencarà dimarts vinent, dia 15, amb la conferència Quan l'arquitectura gòtica es va vestir de 'marbre blau'. La pedra de Girona i les seves manufactures, a càrrec de Francesca Español.

El cicle continuarà amb Les pedreres de sorrenca de Gerunda, amb Jordi Oliver (29 de gener), El material lapidi de les muralles de Girona, amb Josep Maria Nolla (5 de febrer), Geologia de la pedra de Girona, amb David Brusi (19 de febrer) i La pedra de Girona en la construcció privada. Ús i característiques entre els segles XIII i XVI, amb Jordi Sagrera (5 de març).

El programa també inclou la conferència Els costos de la construcció en pedra a la Girona medieval, amb Sandrine Victor (19 de març), Les pedreres de Pedret a la darreria del segle XIV, amb Eduard Canal (30 d'abril), L'esclat escultòric de la pedra: models, iconogra?a i simbolisme, amb Miquel Àngel Fumanal (7 de maig), La veu de les pedres: descripció i literatura de Girona, amb Josep Brugada (21 de maig) i La pedra de Girona a la Mediterrània amb Joan Domenge (28 de maig).

Totes les conferències es faran a l'auditori de la Biblioteca Carles Rahola a les 18.30 hores, amb entrada lliure.



Exportacions

El cicle toca «totes les tecles» a l'entorn de la manufactura de la pedra de Girona, que va començar a finals del segle XII i es va perllongar fins ben entrada l'època moderna, amb exportacions d'elements arquitectònics arreu de la Mediterrània, expliquen els organitzadors del cicle.