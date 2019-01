La quinzena edició del Correcurts protagonitzarà la MACCA de Cassà de la Selva

El Cineclub Vuitimig de Cassà de la Selva organitza del 26 de gener al 3 de febrer la dinovena edició de la Mostra d'Animació i Curtmetratges de Cassà (MACCA), la principal activitat de l'entitat, que enguany ha potenciat el seu emblemàtic Correcurts amb motiu de la quinzena edició d'aquest concurs de curtmetratges ràpids.

El Correcurts Júnior inclourà el rodatge i edició dels curtmetratges del divendres 26 al diumenge 28 de gener, i la projecció i entrega de premis serà el diumenge 3 de febrer, 12:00 hores, a la Sala Centre Recreatiu. Aquest és un nou concurs específic per a menors de 16 anys. Els participants hauran d'idear, rodar i editar en 48 hores un curtmetratge de dos minuts, que haurà d'incloure un objecte que se'ls donarà a conèixer en el moment de la inscripció.

La 6a Mostra de videoclips gironins i concerts de folk es farà divendres 1 de febrer, a les 22:00 hores, al Centre Recreatiu. És l'única mostra dedicada a la producció de videoclips que es fa a les comarques gironines. En aquesta edició pren un especial protagonisme l'escena hip hop local i de la demarcació, amb el concerts del grup Fok.

El concurs correcurts serà dissabte 2 de febrer. La projecció de tots els treballs, el diumenge 3 a les 19:00 hores, a la Sala Centre Recreatiu. Prèviament, a les 17:30, hi haurà la selecció dels millors curts dels 15 anys de Correcurts El Cineclub Vuitimig potencia enguany el concurs de curtmetratges ràpids Correcurts, un dels signes d'identitat de la MACCA. En total, es concedeixen 1.200 euros en premis.



Dissabte 2 de febrer, a les 16:30hores, a la sala Centre Recreatiu, torna la selecció de curts animats El Meu Primer Festival, tradicionalment consagrada al cinema infantil. S'oferiran dues sessions, una per a mainada a partir de dos anys, i una altra per nens de fins a set anys. El personatge del Senyor Claqueta dinamitzarà les sessions i votacions. Paral·lelament, la mainada podrà participar al també clàssic taller d'animació stop-motion amb plastilina, de 16:00 a 20:00 hores a la sala d'exposicions La Coma.

Diumenge 3 de febrer, a les 18:30 hores, la Sala Centre Recreatiu acollirà el lliurament del premi Domènec Torrent i Gelmà destinat a persones i entitats que treballen per mantenir el cinema als pobles arriba a la tretzena edició. En aquesta edició el guardó és per al cinema Kursaal de Penelles.

La programació de la MACCA compta també amb altres activitats, com una exposició dedicada al cinema d'animació a Cassà (sala d'exposicions Can Trinxeria), tallers de cinema d'animació per als alumnes de tercer de primària de les 3 escoles de Cassà, i L'hora del Conte amb ?"Contes a escena" (dissabte 2, 11:00, biblioteca de la Sala Galà).