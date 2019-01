Figueres recorda Dalí en els 30 anys de la seva mort destacant que és el principal actiu de la ciutat

Figueres va celebrar ahir un acte institucional per homenatjar Salvador Dalí en els trenta anys de la seva mort (1904-1989). Va consistir en una ofrena floral a la cripta al Teatre Museu. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, va manifestar que és un acte senzill però «molt carregat de sentiment i de simbolisme» perquè es dona la «més enorme gratitud, admiració i respecte a la figura del mestre Salvador Dalí, que era una persona que reivindicava la ciutat de Figueres allà on anava» i que exercia d'ambaixador arreu del món. Va recordar que és el principal actiu d'una ciutat on «es respira Dalí pels quatre cantons» amb «un llegat que avui segueix més viu que mai». Va lloar la tasca de la Fundació Gala-Salvador Dalí amb qui s'esperen crear més sinergies. La ciutat té el «deure de fomentar, reivindicar i potenciar, si s'escau, la figura de Dalí», va reconèixer. Un dels projectes imminents és l'inici de les obres de la casa natal de Salvador Dalí. A l'acte hi van assistir representants de l'Ajuntament i la Fundació Gala-Salvador Dalí.