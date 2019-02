Els estudiants impulsen una ILP per exigir la rebaixa del 30% de les taxes universitàries

Membres de la comunitat universitària impulsen una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per reclamar una rebaixa efectiva del 30% de les taxes universitàries a Catalunya.

En roda de premsa a la Universitat de Barcelona (UB), els portaveus de la ILP, Aida Sanuy i Oriol Sales, van explicar ahir que la iniciativa demana una modificació de la Llei d'Universitats de Catalunya en l'article corresponent al finançament universitari perquè es pugui «materialitzar» la rebaixa.

Han assenyalat que s'ha optat per una ILP perquè és un «bon mecanisme per socialitzar» les dificultats i fer front als preus universitaris i que el seu debat no quedi entre les parets de les institucions acadèmiques, i també després d'observar que no s'ha fet efectiva la moció aprovada el 2016 al Parlament en aquest sentit.

Sanuy ha retret que les taxes catalanes són les més cares de l'Estat després de l'increment el 2012, i ha sostingut que amb la mobilització per recollir les 50.000 signatures necessàries perquè la ILP prosperi també volen que els grups parlamentaris es posicionin.

Ha dit que la ILP és un objectiu de mínims, perquè no entren en altres problemes que té la universitat pública catalana com la precarització de part del professorat, la privatització d'estudis, i que volen revertir la tendència de pèrdua d'alumnes de les universitats catalans, que ha xifrat en 10.000 des de l'augment de les taxes.

Sales va explicar que preveuen iniciar la recollida de signatures de la ILP el 14 de febrer –una vegada el Parlament l'habiliti– en un acte de presentació a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en el qual comptaran amb la presència de la rectora, representants polítics i educatius. El portaveu és optimista sobre aconseguir les 50.000 signatures.