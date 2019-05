Una exposició al Bòlit indaga què volen els estudiants de 4t d'ESO: «Més temps d'oci»

El Bòlit, Centre d'Art Contemporani de Girona, s'ha associat amb tres instituts de les comarques gironines per indagar què troben malament les noves generacions de ciutadans, en aquest cas representades pels estudiants de 4t d'ESO, i la conclusió clara és que volen tenir «més temps d'oci» i passar «menys temps a l'institut», així com «reduir els deures».

Aquesta ha estat la principal resposta d'una juguesca de caràcter creatiu i pedagògic que ha deixat com a llegat material l'exposició Benvinguts a la plaça!, del projecte educatiu Bòlit Mentor, que quedarà inaugurada avui (19 h) al Bòlit Pou Rodó.

Una pancarta que demana més temps lliure, un vídeo, escrits, fotografies i dibuixos conformen els objectes d'una exposició que també deixa, com a llegat immaterial, les hores de treball i reflexió dutes a terme pels alumnes de 4t d'ESO dels instituts Carles Rahola i Santiago Sobrequés, de Girona, i Josep Brugulat, de Banyoles.

L'olotí Rafel G. Bianchi és el comissari de l'exposició. Bianchi és un artista implicat en la pedagogia com a professor associat a la facultat de Belles Arts de la Universitat Autònoma de Barcelona i com a professor substitut a l'Institut del Teatre de la capital catalana.

La proposta de treball a l'institut de Banyoles s'ha fet a partir de la participació de les arquitectes del despatx Contorns, Ariadna Serrano (Anglès, 1992) i Maria Bosch (Cassà de la Selva, 1992), amb el projecte Seran sempre nostres. En aquest cas s'ha treballat sobre quatre espais públics de la ciutat de l'estany. Bianchi explica que la conclusió en aquest cas ha estat «paradoxal» perquè els estudiants es van anar adonant que les queixes i propostes inicialment plantejades, que van donar lloc a la confecció de maquetes, no eren necessàries perquè els estudiants «ja estan bé i ja tenen els espais que diuen que necessiten».

D'altra banda, els artistes Marta Rosell Chust (Barcelona, 1995) i Roc Domingo Puig (Lleida, 1992) han desenvolupatla iniciativa Cridar la ciutat a l'institut Santiago Sobrequés, mentre que els també artistes Anna Vilamú (Vic, 1995) i Albert Gironès (Valls, 1995) han dut a terme el projecte @elpatiajudici a l'institut Carles Rahola.

Bianchi diu que els alumnes demanen «temps per no fer res, per alliberar-se dels deures i de les classes».