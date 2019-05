Santander universidades aporta prop de 600.000 € a la UdG per a emprenedoria, beques i desenvolupament territorial

El rector de la UdG, Quim Salvi, i el president de Santander Universidades, Matías Rodríguez Inciarte, van formalitzar ahir el conveni de col·laboració entre les dues entitats que comprèn iniciatives en els àmbits docent, tecnològic, investigador, institucional i de transferència. Amb la signatura d'aquest document es dona continuïtat al marc de col·laboració iniciat el 2001 i que, segons Matías Rodríguez, «posa de manifest el compromís de l'entitat amb els joves i la seva ocupabilitat i emprenedoria, i l'impuls de l'R+D+i». Per a Quim Salvi, el programa és «una iniciativa molt important per al foment a la innovació, la creativitat i l'emprenedoria, que incideix directament en la millora de la qualitat de vida i que representa una inversió de futur». El conveni subscrit ahir inclou un programa de beques i ajudes a l'estudi i a la recerca (uns 376.000 euros), a més de programes d'impuls a l'emprenedoria universitària i la innovació territorial (uns 70.0000 euros), o programes de suport a iniciatives de responsabilitat social corporativa (uns 104.000 euros), entre d'altres. Després de la firma del conveni, que va tenir lloc a l'auditori de l'edifici Narcís Monturiol (Parc Científic i Tecnològic), hi va haver l'acte oficial de lliurament de credencials als estudiants de màster de la Universitat de Girona que han rebut una «Beca Universitat de Girona / Banco Santander», durant el curs 2018/2019. Aquest acte, al qual correspon la fotografia, també va ser presidit per Matías Rodríguez Inciarte i per Quim Salvi.