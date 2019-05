La Generalitat multa una immobiliària que es va negar a atendre en català

La Generalitat de Catalunya ha imposat una multa de 1.600 euros a la immobiliària Barcelona Business Society (Barcelona Selecta), denunciada per la Plataforma per la Llengua per haver insultat una clienta per parlar en català i coaccionat una treballadora perquè no donés atenció en aquesta llengua. No obstant això, la Direcció General de Comerç no entra a valorar el tracte vexatori sinó que obre expedient sancionador per l'incompliment de l'article 8.3 de la Llei de comerç, serveis i fires, que estableix l'obligació per a les empreses de garantir l'atenció oral en llengua catalana.