Més visitants als Museus Dalí en els primers mesos de l'any

Els museus que gestiona la Fundació Gala-Salvador Dalí de Figueres han registrat, segons ha comentat el seu president, Jordi Mercader, un «augment significatiu de visitants» en el primer quadrimestre de 2019.

Aquest augment confirma la recuperació iniciada a finals de l'any passat i permet «encarar amb optimisme l'exercici de 2019», s'afirma en un comunicat difós ahir per la Fundació Dalí, institució que no deixa de ser un termòmetre de l'activitat que s'espera en el sector turístic.

El 2018 van visitar els Museus Dalí un total de 1.336.207 persones, un 7,52% menys que el 2017, tal com ja va publicar aquest diari el passat mes de gener. El Museu de Figueres, que inclou l'espai Dalí-Joies, va rebre 1.105.169 visitants, el castell de Púbol, 78.607 visitants, i la casa de Portlligat, 152.431 visitants.



Nou vicepresident

D'altra banda, el Patronat de la Fundació Gala-Salvador Dalí ha nomenat Enrique Barón vicepresident de la Fundació durant la reunió que es va celebrar ahir a Figueres. El president de la Fundació, Jordi Mercader, va destacar la trajectòria de Barón, que ha estat president del Parlament Europeu, i el seu compromís amb el Patronat de la Fundació, del qual és membre des de 1991.

L'entitat va realitzar 2.517 enquestes a visitants dels museus que permeten constatar que aquests valoren «molt positivament» els diferents museus de la Fundació Dalí: el Teatre-Museu Dalí el 84% dels enquestats l'ha considerat «molt bé o excepcional», el castell de Púbol l'han valorat així el 78% i la Casa Salvador Dalí ho ha fet el 93,7%.

En la reunió d'ahir, el Patronat de la Fundació Dalí va aprovar una memòria del 2018 que explica que la Comissió d'Acreditació i Catalogació va rebre 246 sol·licituds, de les quals 149 «podien ser sotmeses a estudi». Se'n van estudiar 43, «16 de les quals van ser considerades autèntiques».

La consolidació de la Fundació com a gestora internacional dels drets de Dalí fa que el Departament Jurídic se centri en la protecció dels drets que gestiona així com en l'establiment dels mecanismes per explotar-los.