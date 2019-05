La Supernit a les biblioteques a Girona es farà el divendres 31

La segona edició de la Supernit a les biblioteques es farà el divendres 31 de maig. A Girona, hi participaran les biblioteques Antònia Adroher, Carles Rahola, Just M. Casero i Salvador Allende. Aquesta és una activitat organitzada pel Club Super3 i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per promoure la lectura entre el públic infantil.

La Supernit és una aventura per a nens i nenes simultània a tot el territori. Per evitar que el Senyor de les Ombres doni vida al món real als malvats clàssics dels contes, la família del Super3 necessita que tots els nens i nenes de Catalunya vagin el 31 de maig, a les 20 h, a la biblioteca del seu poble o ciutat i uneixin la seva màgia positiva a la de la Matoll i la Nenúfar per fer retirar els malvats.