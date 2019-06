1967 «Tros d'art encara no reconegut»

? Jaume Xifra es va mostrar molt crític ja als seixantes amb el consumisme i amb l'actitud del món artístic del moment. La Biennal de París va vetar l'artista català perquè la seva peça de tres corones mortuòries dedicades al cop militar del 1967 a Grècia va ser considerada excessivament dura, ha explicat la comissària, Pilar Parcerisas. En aquest context, va penjar un rajol d'un cordill com una peça de l'antiart que va batejar com Tros d'art encara no reconegut. Aquesta peça, avui propietat del MACBA de Barcelona, i que no es va veure a Les Bernardes de Salt, forma part de la nova exposició de l'Espai Volart de la Fundació Vila Casas.