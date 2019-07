El festival FITAG de teatre amateur, valors i amistat tindrà un sabor llatinoamericà

El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG), una trobada que fomenta els valors i l'amistat entre actors de diferents països en intercanvi amb companyies teatrals gironines, tindrà aquest any un sabor «molt llatinoamericà», va afirmar ahir el seu director, Martí Peraferrer, que va anunciar Xile com el país convidat, i una programació de 40 espectacles a càrrec de 34 companyies que es durà a terme a diferents escenaris de la ciutat de Girona, a més a més d'alguns municipis, del 27 al 31 d'agost.

Soc la Mercè és el títol d'un monòleg còmic en català de la companyia Cuarta Regional, que traça les inquietuds d'una dona de pagès del Montseny que arriba a Barcelona a fer de minyona. L'obra es veurà gratuïtament el 28, 29 i 30 d'agost a les 5 de la tarda al CaixaFòrum, centre d'operacions de la Xarxa d'Ateneus.

El FITAG inundarà Girona de propostes locals que l'espectador podrà alternar amb projectes ambiciosos com Esperando a Godot, una coproducció internacional d'Israel i Catalunya amb direcció d'Efraim Barkan, que es veurà a la sala La Planeta el 29 d'agost a les 18 hores, a càrrec d'israelians originaris d'Amèrica Llatina.

O la història amb pàtina de clàssic Heridas. Mujeres de Federico García Lorca, on afloren els cinc crits ofegats de la mare de Bodas de Sangre, Yerma, Mariana Pineda, Bernarda i Doña Rosita. Això serà el divendres 30 d'agost a les 19.30 hores al Teatre Municipal, un altre dels grans escenaris del Fitag 2019.

Un festival que com cada any repetirà el Cabaret FITAG de Nits. Un gran paraigua que permet transitar de l'escenari a la pantalla amb la presentació d'una sèrie de televisió del gironí Joan Roura.



Teatre Dansa i matinals

Experiment Autoficció, l'espectacle inaugural del dimarts 27 al Teatre Municipal, és l'altra gran coproducció del Fitag 2019, i recull de ple l'esperit d'un festival que fomenta l'intercanvi posat sobre l'escenari 15 actors i actrius del brasil, Portugal, Marroc, Colòmbia, Catalunya i El Salvador per interpretar un projecte experimental d'expressió corporal de la brasilera Carolina Correa.

L'obra aixecarà el teló d'un FITAG que per primera vegada programarà matinals teatrals diàries a l'Auditori de la Casa de Cultura, per desembocar el dissabte 31 d'agost en una matinal infantil.

El Centre Cultural La Mercè serà l'espai dedicat al teatre dansa de la mà de companyies de països de l'Est, amb obres com Intrigue and Love, protagonitzada per la Educational Theatre of ghe National University d'Ucraïna.

El Pati de les Magnòlies de l'edifici de la Generalitat programarà cada vespre a les 21 hores grups amateurs gironins com Teiatròlics de Banyoles, l'Associació Cultural Grup de Teatre de Sant Hilari, WC Teatre d'Arbúcies, l'elenc Santperenc de Sant Pere Pescador o Corset Teatre de Lloret de Mar.

Els països presents aquest any al festival són Argentina, Brasil, Colòmbia, Geòrgia, Israel, Itàlia, Romania, Rússia, Ucraïna i Xile, a més de companyies de Catalunya, Cantàbria, Castella-la Manxa, Madrid, Navarra, el País Basc i el País Valencià.