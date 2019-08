Vint arquitectes presenten projecte per al futur Museu Thyssen de Sant Feliu

Fins a vint despatxos d'arquitectura han presentat un projecte de reforma del monestir de Sant Feliu de Guíxols per adequar-lo al futur Museu Carmen Thyssen. El 30 de juliol va finalitzar el termini per presentar projectes i es preveu que properament un jurat es miri totes les propostes i en seleccioni tan sols cinc per passar a la fase final del concurs. Després, els seleccionats hauran d'entregar un document més elaborat i el projecte guanyador se seleccionarà per criteris purament arquitectònics.

El regidor de Contractació i Urbanisme del municipi, Josep Saballs, va assegurar ahir que bona part dels projectes formen part de despatxos amb una «gran solvència i amb projectes reconeguts a escala mundial». Segons Saballs, aquesta alta concurrència es deu al fet que el món de l'arquitectura mira el nou museu com «un dels projectes més importants que es portarà a terme aquest any a Catalunya». Un jurat haurà de mirar i analitzar totes les propostes rebudes i escollir-ne cinc de finalistes. El projecte escollit es basarà en criteris purament arquitectònics.

El museu Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols ha d'acollir un fons permanent de la col·lecció de pintura catalana de Carmen Thyssen Bornemisza. Una part d'aquesta col·lecció s'ha donat a conèixer a través de les exposicions temporals als darrers anys.