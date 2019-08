La ceramista Laura Niubó exposa a l'espai La Peixera del Terracotta Museu

Sota el comissariat de l'Associació de Ceramistes de la Bisbal i la producció del Terracotta Museu, l'Espai La Peixera acull l'exposició Diàlegs, formada per una selecció de peces de Laura Niubó, i que es podrà visitar fins al 6 d'octubre. Segons explica el Terracotta Museu en un comunicat, el primer contacte de Laura Niubó (Badalona, 1970) amb l'art de la ceràmica va ser el 1992, a l'Escola Ceràmica de Santa Coloma de Gramanet, on es va formar fins al 1998. L'artista és membre de l'Associació de Ceramistes de Catalunya i imparteix tallers d'iniciació a la ceràmica per a particulars i institucions com centres cívics, centres culturals, casals, associacions i escoles. Des dels seus inicis com a ceramista, Niubó ha participat en nombroses exposicions col·lectives i la seva obra s'ha pogut veure en solitari en vàries exposicions individuals. Les seves obres parlen de les relaciones entre les persones, un recorregut intern que comença en els seus propis sentiments, emocions i records per interpel·lar i dialogar directament amb els espectadors.