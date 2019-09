La campanya «Fas 6 anys. Tria un llibre» tindrà continuïtat

El Govern ha aprovat que el Departament de Cultura concedeixi una subvenció al Gremi de Llibreters de Catalunya per organitzar una nova edició de la campanya Fas 6 anys. Tria un llibre per un import màxim de 500.000 euros.

La iniciativa vol estimular els hàbits de lectura dels infants de sis anys i té com a principal objectiu que les criatures descobreixin les llibreries acompanyades d'un adult i que aprenguin a donar valor al llibre. Els nens que aquest any facin els 6 anys rebran a casa una targeta que els convidarà a anar a la llibreria més propera. Allà podran bescanviar la targeta per un llibre infantil per un import de fins a 13 euros.

L'any passat, aquesta campanya va arribar a gairebé 80.000 nens de Catalunya, que van poder anar gairebé a 300 llibreries de tot el país.