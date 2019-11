El Círculo de Lectores tanca la seva estructura comercial «insostenible»

El Grup Planeta va anunciar aquest cap de setmana la seva decisió de tancar l'estructura comercial i tots els canals de venda de Círculo de Lectores, adquirit al 100% ara fa cinc anys, per tractar-se d'un negoci a causa de «les noves tecnologies i els canvis de negoci» estava «fora de lloc».

Planeta va matisar que «Círculo no tanca», però sí la seva «insostenible» estructura comercial, formada per agents «no professionals» i que funcionava a través de subscripcions. Aquests agents visitaven les llars amb un catàleg, el client els feia la comanda i una setmana després li portaven el llibre a casa i els pagaven la compra. «Aquest era el model de Círculo i avui dia amb les noves tecnologies i els canvis de negoci estava fora de lloc. S'han fet diverses adaptacions per millorar aquest model, però s'ha decidit tancar l'estructura comercial, no tancar Círculo, per entrar en un procés de l'estructura futura (encara sense estudiar)», van confirmar.

La informació va ser notificada dimecres a la xarxa d'agents a través d'un burofax en què el Grup Planeta els deia que aniran cobrant la indemnització a mesura que es vagin «tancant sectors». Círculo de Lectores es va fundar el 1962 amb la «vocació de portar la lectura a totes les llars d'Espanya», diu la pàgina del negoci.