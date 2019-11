El MOT explorarà la creació amb Tracy Chevalier, Rodrigo Fresán i Perejaume

Els processos creatius des de les diferents disciplines artístiques és el tema que explorarà el festival literari MOT 2020, que se celebrarà del 26 al 28 de març de l'any vinent a la biblioteca Carles Rahola de Girona i del 4 al 6 d'abril a la sala El Torín d'Olot. La setena edició compta amb la historiadora de l'art Glòria Bosch com a comissària. L'organització va avançar alguns dels autors convidats, entre els quals hi ha Tracy Chevalier, Heather Rose, Rodrigo Fresán, Perejaume, Alicia Kopf, Jordi Lara, Manuel Baixauli i Irene Solà. Un any més, les converses entre autors i especialistes seran el nucli principal de la programació, que també inclou taules rodones i activitats complementàries d'entitats i associacions.

Amb el lema de «Crear, un collage que creix amb les paraules», la programació d'aquesta edició del festival literari també vol posar èmfasi en el paper del lector i com, a mesura que avança en la narració d'un llibre i en els diàlegs, la paraula també es transforma amb imatges que es barregen també amb les vivències personals. Segons la comissària d'aquesta nova edició, Glòria Bosch, cada lectura «ens aporta cap a altres registres, com si l'escriptura fos un parèntesi obert que mai no es tanca o les diferents capes d'una pell que es transforma cap a una transparència infinita».

«Volem que el MOT duri tot l'any i que el públic lector pugui començar a llegir i gaudir de les lectures al novembre (amb l'anunci dels primers autors convidats) i que, després del festival, puguin continuar vivint-lo amb les descobertes que han fet», va destacar Glòria Granell, que és codirectora de l'esdeveniment juntament amb Judit Badia. Granell també va elogiar la figura de la comissària i la seva mirada «pluridisciplinar», tot recordant que, a banda de ser crítica i historiadora de l'art, també és codirectora de la Fundació Vila Casas.



Autors de renom

Dins la programació del MOT destaca, en l'àmbit internacional, Tracy Chevalier (Washington DC, 1962), coneguda sobretot pel best-seller La noia de la perla (1999), basat en el famós quadre de Vermeer. L'obra va adaptar-se al cinema i al teatre i és autora d'altres títols més recents com Les empremtes de la vida i La veu dels arbres. En aquesta nova edició, també hi haurà l'australiana Heather Rose (1954), coneguda sobretot per El museu de l'amor modern basada en l'experiència de passar 736 hores asseguda al Museu d'Art de Nova York. Serà la primera vegada que visita Europa, segons va explicar la comissària, que en va destacar «la idea de transformació i de veure les coses de maneres diferents».

La llista inclou també noms com l'argentí Rodrigo Fresán (1963), que és periodista i escriptor. Conegut per Historia argentina (1991), més recentment ha publicat una trilogia sobre els mecanismes de la ment de l'escriptor ( La parte contada, La parte soñada i La parte inventada). D'altra banda, també hi ha autors catalans, com el polifacètic i reconegut artista Perejaume (Sant Pol de Mar, 1957), de qui la comissària va destacar la seva «recerca en la intensitat del fragment»; Jordi Lara (Vic, 1968), un autor de llibres i pel·lícules que exploren la relació entre la literatura i cinematografia, i la gironina Alicia Kofp (1982), una artista visual i escriptora que parla de les «polaritats». És autora de llibres com Maneres de (no) entrar a casa (2011) i Germà de gel (2016).

Les converses entre autors i especialistes seran el nucli de la programació, que s'estén des de dijous a dissabte en dues setmanes seguides. Els dissabtes al matí es farà el ver-MOT, una trobada més distesa entre tres o quatre autors. La programació es complementarà amb activitats paral·leles amb el +MOT, que, en el cas de Girona, es traslladaran a la Devesa.