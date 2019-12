Mor l'escultora olotina Anna Manel·la

L'escultora Anna Manel·la Linàs (Olot,1950-2019) va morir ahir per causa d'una llarga malaltia. Com a escultora era coneguda per les seves figures d'infants fràgils que observen. La idea era recuperar la tristesa de la infantesa perduda.

L'artista té escultures d'aquest tipus a la plaça Sant Pere de Salt i al carrer Sant Tomàs d'Olot. També havia fet instal·lacions i havia pintat a l'oli. Entre les instal·lacions que va realitzar, n'hi ha la titulada Com si fos possible recollir el sofriment, feta a l'espai Zero 1 del Museu de la Garrotxa.

Anna Manel·la havia estudiat a la Llotja de Barcelona, a l'Escola de Belles Arts d'Olot i al Taller Marzo Mart de gravat de Sant Feliu de Guíxols. Va ser l'autora del cartell de les Festes del Tura del 1990 i de les Mosques de la Informació del Col·legi de Periodistes l'any 2005.

A més de Catalunya i a la resta de l'Estat, l'artista garrotxina havia exposat a Suècia, Alemanya i Itàlia.