Neix IDILIC, un nou festival de música a la Costa Brava

A la programació musical de l'estiu a la Costa Brava, enguany s'hi sumarà un nou festival: l'IDILIC. Els promotors del certamen, que busca diferenciar-se de la resta de l'oferta que ja hi ha a les comarques gironines, han anunciat que els concerts es faran el 26 i 27 de juny en un entorn "privilegiat" de 14 hectàrees que desvetllaran el mes de gener, juntament amb el cartell. Segons els organitzadors, el festival no només comptarà amb artistes de primer nivell sinó que també oferirà propostes gastronòmiques i d'oci. Els concerts començaran a les set de la tarda i s'allargaran fina a la matinada. A més, hi haurà dos escenaris principals on actuaran els caps de cartell però també espais "efímers", per on passaran artistes revelació i nous talents. El certamen ha endegat una prevenda a un preu exclusiu i, a partir de divendres, l'adquisició d'entrades estarà oberta a tothom.

El factor "sorpresa" i la Costa Brava. Amb aquests dos elements en joc, els promotors del nou festival IDILIC han començat a promocionar el certamen que se celebrarà l'últim cap de setmana de juny. Dimecres els usuaris que s'havien registrat prèviament van poder comprar entrades a un preu exclusiu i, a partir de divendres, la venda estarà oberta a tothom. Això sí: l'adquisició es farà sense saber qui hi actuarà ni on es faran els concerts.

El cartell i la localització es donaran a conèixer el mes de gener però mentrestant diversos esportistes, periodistes i influencers han participat en una campanya de promoció de la marca. En un comunicat, els organitzadors asseguren que el festival vol diferenciar-se de la resta –i extensa- de l'oferta musical que és fa a les comarques gironines durant els mesos d'estiu però han volgut deixar clar que hi passaran artistes de primer nivell, juntament amb grups revelació i nous talents.

Tampoc hi faltarà l'oferta gastronòmica i d'oci. En aquest sentit, han avançat que hi haurà un menú elaborat amb productes de proximitat, a banda de food trucks.

A més, el festival neix lligat al concepte "plàstic free" en una aposta per la sostenibilitat i els objectes reciclables i biodegradables.