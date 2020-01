Glaucs celebrarà els 25 anys amb noves cançons i una gira

Glaucs celebraran els seus 25 anys de carrera amb noves cançons i una gira que passarà per Girona. El grup begurenc publicarà en els propers mesos un recull de noves cançons, i aprofitaran per anunciar una sèrie de concerts. La seva idea inicial és fer un parell de concerts a Catalunya, i algunes actuacions fora del país.

La primera data anunciada és el 17 d'abril i serà un concert en primícia al Teatre Municipal de Girona dins el festival Strenes. Les entrades es posen a la venda demà dimarts a les 10 matí a la web del festival.

Glaucs vol fer alguna cosa especial, així que per aquests concerts puntuals a Catalunya, el grup estarà format per una banda ampliada de vuit músics, més alguns convidats i sorpreses, que ja s'aniran anunciant més endavant.

Glaucs va ser un grup sorgit a Begur l'octubre de l'any 1994. Durant els seus primers nou anys de vida, van editar cinc discos, més un àlbum recopilatori que va sortir l'any 2007. Amb cançons com "Els teus ulls glaucs", "Ho tornaria a fer", "Històries curtes", "La teva/meva vida", "Quan no hi ets" o "La nit de Reis" van aconseguir fer-se un lloc important dins el panorama musical català. L'any 2014 el grup va reaparèixer amb el disc: "Hem conegut la nit".