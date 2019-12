Lee Ranaldo, La Casa Azul, León Benavente i Blaumut, a l'Strenes

Lee Ranaldo, un dels fundadors de Sonic Youth, presentarà al festival Strenes de Girona el seu nou disc, Names of North End Women, signat a mitges amb Raül Fernàndez, Refree. El festival, que se celebrarà del 28 de març al 3 d'abril, també ha anunciat les actuacions de Blaumut, La Casa Azul, León Benavente, El Kanka, Miki Núñez i Suu per a la propera edició, en què també commemorarà el 25è aniversari de l' unplugged de Nirvana amb la cellista original, Lori Goldston.

El que serà un dels plats forts de l'Strenes, el recital de Lee Ranaldo i Refree, serà el 17 d'abril a l'Auditori de Girona.

El 30 d'abril, l'Strenes acollirà l'estrena del quart disc de Blaumut a les escales de la Catedral, un escenari que el 2 de maig prendrà La Casa Azul.

El 3 d'abril, però a l'Auditori, hi ha previst el recital Nirvana Unplugged in New York, interpretat per la violoncel·lista escollida per Kurt Cobain que va enregistrar el disc acompanyada pel grup de tribut internacional The Buzz Lovers. Uns dies després, el 18, El Kanka presentarà també a l'Auditori el seu nou disc, CanÉpe, i el 25, Miki Núnez hi oferirà un concert amb amics.

Per la seva banda, el reconegut grup espanyol d'indie rock León Benavente presentarà el 4 d'abril a La Mirona el seu últim treball, Vamos a volvernos locos.

Així mateix, Suu presentarà oficialment Ventura, el seu esperat segon disc, produït per Carlos Sadness, a l'Auditori de La Mercè.

Les entrades per a aquests concerts es posen a la venda demà a les 9 del matí al web del festival. El concert de Sopa de Cabra, el primer avançament de la cita gironina, ja ha exhaurit gairebé totes les places, segons l'organització.