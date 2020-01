Primera imatge oficial del rodatge de «The Batman»

Ja ha començat el rodatge de "The Batman". La pel·lícula de Matt Reeves protagonitzada per Robert Pattinson com el Cavaller Fosc arribarà als cinemes el juliol de 2021 i, al mateix temps que a poc a poc va revelant detalls sobre la seva producció, la cinta acaba de completar el seu primer dia de filmació.



Així ho ha donat a conèixer el mateix Reeves, per mitjà d'una publicació en el seu compte personal de Twitter, en el qual ha mostrat una imatge de la claqueta de rodatge sobre una butaca de cuir. Aquesta fotografia anava acompanyada de les etiquetes "Dia 1" i "The Batman", donant a entendre que havia estat presa durant el primer dia de rodatge, al costat d'un esment a Greig Fraser, director de fotografia de "The Batman".





De moment, són pocs els detalls revelats sobre 'The Batman' i del seu argument, que adoptarà un to més pròxim al cinema negre i que girarà entorn de Bruce Wayne i a la seva faceta com a detectiu. En el film de Reeves, més proper als còmics originals, faran la seva aparició malvats de l'univers DC com Catwoman, interpretada per Zoe Kravitz, i Pingüí, a qui donarà vida Colin Farrell, al costat de Paul Dano donant vida al malvat Enigma i a John Turturro com el mafiós Carmine Falcone.Amb aquesta nova pel·lícula, que va passar a les mans de Reeves després que Ben Afleck es desvinculés del projecte, el director podria iniciar una nova trilogia del Cavaller Fosc, com ja va fer Christopher Nolan amb les seves pel·lícules protagonitzades per Christian Bale.