Germà Negra publica "Seguirem brindant", el segon avançament del nou disc

El grup banyolí Germà Negre ha publicat Seguirem brindant, el segon single del nou treball, titulat Kumbaià. En aquesta ocasió, els banyolins presenten una rumba energètica ideal per ballar mentre fas autocrítica de totes aquelles coses amb les quals et conformes, però que a la vegada et semblen bé i no saps si les vols canviar del tot, una lletra que balla entre el dubte i l'alegria i una música amb clara sonoritat mediterrània que et transporta a espais de festa i col·lectivitat.

Fa només dues setmanes, Germà Negre va donar a conèixer el primer senzill de Kumbaià amb la publicació de Camí ral, una cançó i videoclip que comptava amb la col·laboració de Kelly Isaiah, cantant dels Koers.

Està previst que el 16 d'abril publiquin el nou disc, un treball que apel·la a la cultura "cumba" i a la Moreneta com a màxima expressió del caràcter humorístic i estripat del grup. La Verge de Montserrat es converteix en el gran nexe de reivindicació del hipisme i els "xirucaires", com a forma d'entendre la vida i la música.

Aquest EP és el tercer treball discogràfic dels grup del Pla de l'Estany, que torna a comptar amb la producció de Marcel Caselles.