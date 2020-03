Sant Jordi, ajornat i sense data

El sector del llibre a Catalunya, en el qual participen llibreters, editors, distribuïdors i arts gràfiques, va acordar ahir en una reunió a Barcelona suspendre la diada de Sant Jordi i celebrar el Dia del Llibre «abans de les vacances d'estiu amb parades i firmes d'autors al carrer» per la pandèmia del coronavirus. Segons un comunicat, ha pres aquesta decisió «d'acord amb la informació disponible fins ara i davant les severes projeccions que estan fent les autoritats sanitàries per a les properes setmanes».

Segons informa la Cambra del Llibre, en el cas que per Sant Jordi les autoritats sanitàries ja haguessin aixecat la prohibició de tancament de llibreries, el sector «no renuncia a poder celebrar un 23 d'abril redimensionat i adaptat a les circumstàncies d'aquell moment, tot i que no seria possible organitzar-ho, com fins ara, amb les parades i signatures de llibres al carrer».

El sector assegura patir una de les crisis «més greus» dels darrers anys i estima que en cas que l'estat d'alerta no s'allargui més enllà de Setmana Santa la pandèmia del coronavirus els podria afectar perdent un terç de la facturació de l'any. En total i comptant l'efecte de la crisi de l'Amèrica Llatina que repercuteix en les exportacions dels editors, estimen pèrdues de 200 milions d'euros.

Per això, la Cambra del Llibre de Catalunya ha fet arribar a les diferents administracions la proposta d'un paquet de mesures «puntuals i estructurals» per afrontar una situació que posa «en perill la continuïtat de l'ecosistema editorial a Catalunya».

Les principals mesures que es proposen de manera urgent són abordar la crisi de liquiditat de moltes de les empreses que formen part del teixit industrial del món del llibre, que els 13 milions d'euros addicionals dels pressupostos de 2020 es destinin a pal·liar el coronavirus i que acabada la crisi les administracions incentivin la lectura.

Hores abans de la reunió del sector, la presidenta del Gremi de Llibreters, la gironina Maria Carme Ferrer, alterava que el sector està «molt preocupat» amb el dia a dia a les llibreries a causa de la paràlisi provocada pel virus. «Tancar tots aquests dies és molt preocupant per a la supervivència», assegurava la responsable de la llibreria Empúries de Girona, que demanava ajudes per sobreposar-se a la situació.

«L'administració ens ha d'ajudar per poder tirar endavant, perquè som la baula més feble de la cadena del llibre i la majoria tenim lloguers, factures per pagar diàries, personal i alguns som autònoms», explicava Ferrer.

El Gremi ha traslladat diverses propostes a la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, que no han volgut avançar. Tot i així, algunes mesures anirien en la línia de prescindir d'impostos, un aspecte que també demanen als ajuntaments. «No sé si podrem pagar l'IBI», exemplificava Ferrer. El Gremi assegura que aguantar un comerç sense l'ajuda pública és «impensable» quan no entra «ni un cèntim durant tants dies».

El sector llibreter està vivint «amb molt de dolor» la crisi sanitària pel coronavirus i les conseqüents mesures de tancament de comerços. «Hem de tenir tancat i el que està passant és molt greu, i la baixada que farà l'economia ens implica molt a nosaltres», explica. Primer, han d'intentar «sobreviure», i quan aquesta situació hagi passat, prendran les decisions necessàries per poder recuperar el sector.

Ferrer va recordar que en situacions de crisi, «sempre han sortit endavant», i lluny de voler ser pessimista, assegurava que hi ha sortida però que necessiten «com mai molta ajuda». I sobretot, quan obrin les llibreries, «que tothom si us plau vingui a comprar».