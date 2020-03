Mor la llegenda del jazz africà Manu Dibango als 86 anys per coronavirus

L'estrella de l'afro-jazz Manu Dibango, conegut pel tema Soul Makossa, ha mort a París als 86 anys a causa del coronavirus, tal com ha informat la seva família al seu compte de Twitter, segons Bloomberg.

El mateix Dibango va assenyalar el passat 1 de març a la seva pàgina de Facebook que s'estava recuperant «tranquil·lament» de la malaltia a l'hospital.

Nascut a la ciutat portuària camerunesa de Douala el 1933, Emmanuel N'Djoké Dibango, qui va utilitzar Manu Dibango com el seu nom artístic, va ser reconegut com a saxofonista i compositor, i també va tocar el vibràfon. Les seves cançons, que van incorporar jazz, funk i música tradicional camerunesa, no van aconseguir captar l'atenció local i es va mudar a França, on va obtenir reconeixement internacional.

El 1972 va llançar Soul Makossa, que es va convertir en un èxit internacional. Diversos artistes, inclosos Michael Jackson i Rihanna, van usar mostres del seu Mama-say, mama-sa, mama-ko-ssa, que significa «ballo» en l'idioma duala. Com consecencia, Dibango va presentar una demanda contra els dos artistes en 2009, argumentant que havien fet servir el ganxo sense aquest permís. La moció va ser rebutjada per un tribunal de París perquè ja havia sol·licitat amb èxit que el seu nom fos esmentat en els llançaments de Rihanna de la cançó.

Dibango va ser membre del grup seminal de rumba congolesa African Jazz i conegut per les seves col·laboracions amb l'estrella nigeriana de Afrobeat Fela Kuti, el guitarrista nigerià King Sunny Adé i el grup de gospel sud-africà Ladysmith Black Mambazo.