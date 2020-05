El 20è Fitag serà de proximitat per adaptar-se a la pandèmia

La vintena edició del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el Fitag, se centrarà especialment en els grups locals i dels països més propers, com França, per les restriccions de la mobilitat internacional a causa de la pandèmia. I és que aquesta edició, remarquen des del festival, vol «aportar cultura i esperança» tot i haver-se d'adaptar als condicionants que marquin les autoritats sanitàries.

En aquest sentit, els organitzadors estan pendents de les normes que es dictin per als actes culturals dels pròxims mesos, però el director del festival, Martí Peraferrer, ja avança caldrà reduir aforaments, garantir les distàncies de seguretat, adaptar els horaris o estudiar bé com repartir les entrades gratuïtes i la gestió de les cues.

El festival se celebrarà del 25 al 29 d'agost a la capital i en d'altres municipis de la demarcació, que encara són a temps d'incorporar-se al projecte.

Grups de Banyoles, Lloret de Mar, Girona, Campdevànol o Sant Gregori estaran presents a la cita, que també inclourà espectacles provinents de Madrid, Navarra o Galícia, a més de França, Andorra i Suïssa.

Aquest any, l'espectacle inaugural serà col·lectiu i estarà liderat per Cràdula Teatre i Cor Preludi, que ja hi estan treballant amb la implicació d'altres grups teatrals de les comarques gironines. A més de simbolitzar la unió del sector, servirà per recordar el 75è aniversari de l'alliberament del camp de concentració d'Auschwitz.

De forma excepcional, l'organització ha ofert una plaça directa als grups que no han pogut estrenar els seus espectacles per causa del coronavirus, una proposta a la qual s'ha acollit un grup de Figueres i un d'Altafulla.

També s'ha recuperat la coproducció internacional entre Israel i actrius gironines -suspesa en l'edició de 2019- i s'ha renovat el compromís de col·laboració amb la Confederación de Teatro Amateur de l'Estat espanyol, Escenamateur.

Pel que fa als tallers teatrals, la setmana prèvia al certamen n'hi haurà un amb un espectacle col·lectiu lligat als comerços de la ciutat i amb la intenció d'obrir el festival als barris i un altre de teatre clàssic impartit pel director professional Jesús Manchón que serà la llavor d'una gran coproducció entre Extremadura i Catalunya, i que s'estrenarà en l'edició del 2021. Aquestes dues propostes formatives gratuïtes s'exposaran aviat públicament per seleccionar-ne els participants.

En aquesta edició, també s'estrenarà el documental Fitag Cinema 2019, enregistrat pel realitzador cubà Lester Aguilar.

