Els museus d'Olot tornen a rebre visitants

Els museus d'Olot van recuperant a poc a poc la normalitat. Des d'ahir ja es poden tornar a visitar les exposicions temporals del Museu de la Garrotxa. A la Sala Oberta es pot aprofitar per veure la mostra Realisme(s) a Catalunya (1917-1936). Del Picasso clàssic al Dalí surrealista. L'exposició ha allargat uns dies més la seva estada a Olot i estarà oberta fins al diumenge 7 de juny.

A la Sala Oberta 2 s'ha allargat l'exposició dedicada a les pintures i escultures de Xavier de Torres, que es podran visitar fins al 26 de juliol. La mostra també té peces al pati de l'Hospici i a les voltes del primer pis de l'edifici. L'entrada a les exposicions és gratuïta i mantenen el seu horari habitual d'obertura: de dimarts a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h i els dissabtes, diumenges i festius d'11 a 14 i de 17 a 20 h.

L'obertura de les sales d'exposicions segueix en tot moment les mesures sanitàries per a la prevenció del contagi del coronavirus. Per això, hi ha líquid desinfectant a disposició dels visitants i és obligatori posar-se la mascareta. Com a màxim només hi pot haver 6 persones a l'interior de les sales d'exposicions i 15 persones al pati i al primer pis. Seguint les recomanacions de les autoritats, els lavabos de l'Hospici estan tancats al públic i l'ascensor només es pot utilitzar per raons d'accessibilitat.

Aquest és un primer pas en la reobertura progressiva dels Museus d'Olot al públic. Tot i així, encara caldrà esperar uns dies per visitar el Museu dels Sants, el Museu dels Volcans i les sales d'exposició permanent del Museu de la Garrotxa, que segueixen tancats.



El Museu de la Terrissa, el 6 de juny

Seguint amb la lenta recuperació de l'activitat, i probablement ja en fase 2, el Museu de la Terrissa de Quart va anunciar ahir que té previst obrir de nou el pròxim dissabte dia 6 de juny, amb les mesures de seguretat i higiene corresponents. L'equipament ha reprogramat l'exposició «La terra i la dona» del col·lectiu Artistes a Cel Obert, que es podrà visitar fins al dia 20.