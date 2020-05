L'Orquestra Di-Versiones llança la darrera cançó del confinament amb la Black Music Big Band

L'Orquestra Di-Versiones ha estrenat aquest migdia la canço que tanca la trilogia del confinament. Després de l'èxit que van obtenir amb "No tornaré a casa", on versionaven el tema "Be My Baby" de The Ronettes, que el 1987 es va incloure a la banda sonora de la pel·lícula "Dirty Dancing", i de "La Felicita", amb les col·laboracions de Miquel Abras i Helena Bagué, la Jana d'El Pot Petit, l'última peça és "Cuando, Cuando, Cuando", que ha comptat amb la participació de la Black Music Big Band i del periodista i comunicador Francesc Sánchez Carcassés.

Si "La Felicita" era una versió d'una cançó d'Al Bano i Romina Power estrenada el 1982 on també s'hi barrejaven dues cançons més, "Whatever you want" dels Status Quo, i Sweet Caroline de Neil Diamond, la trilogia es tanca amb una adaptació lliure del "Cuando, Cuando, Cuando", una peça italiana a ritme de bossa nova que Tony Renis va dur al festival de San Remo el 1962 i que ha tingut multitut de versions, fins i tot una de Michael Bublé.

La cancó ha tingut en aquesta ocasió l'acompanyament de la secció de vents de la Black Music Big Band de Girona, i s'ha gravat a Japan Records, de Calonge, del membre del grup Xeco de Paula Muñoz.

Tancada la trilogia, l'Orquestra Di-Versiones es prepara pel seu retorn als concerts en directe, en el marc de la nova normalitat. Serà el proper dissabte 6 de juny a les 20h. El grup actuarà sense públic físic, però el recital es podrà seguir per TV Costa Brava, i s'ha fet una crida als seguidors perquè puguin interactuar a travès de les xarxes socials. També crearan un sistema de taquilla inversa perquè es puguin fer aportacions econòmiques que permetin almenys finançar el concert.