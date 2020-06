El festival Undàrius de Girona s'ajorna al juliol del 2021

El festival Undàrius de Girona s'ajorna fins el juliol de 2021. L'organització del festival de cultura tradicional i popular de Girona, previst inicialment del 2 al 5 de juliol de 2020, ha decidit traslladar-lo a l'any vinent perquè no és possible mantenir la programació ja que el festival és «d'alt contacte» amb el ball participatiu i els concerts amb forta afluència com a elements principals.

«Això fa que només sigui plantejable una activitat com aquesta en el moment en què tot plegat estigui soluciona», assenyalen els organitzadors, que tampoc veuen «assenyat» posposar-lo a passat l'estiu. «Som conscients del perjudici que pateixen fortament els artistes i tècnics en aquests moments i és per això que la nostra proposta és de reprogramar el festival els primers dies de juliol de 2021», apunten.