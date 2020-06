La música en viu preveu perdre el 80% de la facturació anual

El sector de la música en directe a Catalunya preveu per al 2020 unes pèrdues de 110 milions d'euros, és a dir, el 80% de la facturació anual; uns 10.037 esdeveniments suspesos per l'epidèmia, i 40.280 treballadors afectats, segons es desprèn de l'última enquesta de l'Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC). Les xifres són una estimació de l'activitat entre l'1 de març i el 30 de setembre de 2020 i tenen en compte les empreses associades a ARC, però també a la resta d'agents, representants, promotors, mànagers i festivals, així com empreses de serveis, tècnics autònoms i músics del país.

L'associació subratlla que aquestes xifres «són més catastròfiques del previst» i que l'enquesta no contempla les inversions realitzades durant el primer trimestre per preparar la «temporada alta», que va de març a setembre.

Precisen que la pèrdua real de facturació de 110 milions d'euros serà entre l'1 de març i el 30 de setembre i que els ERTO afecten un total de 40.280 persones, el que significa un 76% de les plantilles. Els esdeveniments suspesos, uns 10.037, haguessin acollit a uns 8,5 milions d'espectadors.

Per a l'entitat, «la situació és molt greu, tot i que encara és aviat per saber la magnitud real de la crisi que viurà el sector, sobretot, perquè encara no està ben definida la nova normalitat pel que fa a la música en viu».

El que sí que se sap, remarca, és que el sector musical «va trigar entre cinc i set anys per recuperar-se de la crisi del 2008» i afegeix que ara «l'estocada» de la Covid-19 i les mesures preventives es «s'acarnissaran amb un sector que just ara començava a reflotar».

És per això que la previsió de futur «és totalment incerta, pessimista i de previsions totalment negatives».

El president d'ARC, Jordi Gratacós, destaca que el virus «ha arribat en el moment més crític, preparant la campanya d'estiu, que és la més forta de l'any, amb festivals, concerts i festes majors, i això repercuteix molt negativament a tota la cadena del sector i suposa perdre tota la temporada».

Segons la seva opinió, la repercussió per la pandèmia anirà més enllà del 2021, i possiblement hi haurà un efecte embut, «ja que molts promotors públics han posposat per llavors activitats previstes per a aquest any perdut».

El sector insta el govern català a «prendre mesures immediates que complementin a les adoptades fins ara», que consideren «insuficients», a més de demanar als governs locals que «no suspenguin i executin els pressupostos previstos i no derivar-los a les programacions del proper exercici».

A la Generalitat li demanen, així mateix, que destini per als comptes de l'any 2021 el 2% del pressupost a Cultura, «amb especial compensació per a les empreses amb pèrdues el 2020».