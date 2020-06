Francisco Ibáñez porta Mortadelo y Filemón a Tòquio un any abans dels Jocs

El dibuixant Francisco Ibáñez ha publicat un nou àlbum dedicat a la seva habitual sèrie dels Jocs Olímpics, en aquest cas els de Tòquio, que encara que no s'hagin celebrat aquest any per culpa del coronavirus sí que tindran un avançament de la mà de Mortadelo i Filemón.

Cada any olímpic, els mítics personatges d'Ibáñez es submergeixen en vinyetes sobre aventures desenvolupades en els Jocs, des de 1980.

Aquest any no anava a ser menys i, gràcies a Mortadelo i Filemón, els seguidors dels dos agents de la T.I.A. podran assistir als JJOO de 2020.

Amb la publicació de "Tòquio 2020" aquest mes de juny, Ibáñez es converteix, als seus 84 anys, en un dibuixant 40 anys olímpic, en els quals ha passejat els seus personatges per Moscou 80, Los Angeles 84, Seül 88, Barcelona 92, Atlanta 96, Sydney 2000, Atenes 2004, Pequín 2008, Londres 2012, Rio 2016 i ara Tòquio 2020.

En la seva nova aventura, ha anunciat avui dijous l'editorial Bruguera, el superintendent Vicente crida a Mortadelo i Filemón perquè té una nova missió per a ells, ja que en l'agència s'han assabentat que una delegació dels països que participaran als Jocs de Tòquio 2020 pretén anul·lar els altres participants en la competició ruixant amb una substància anomenada "Tontimicina", l'efecte de la qual fa que la persona a qui s'aplica es torni ximple perduda.

Mortadelo i Filemón observaran de prop els participants per intentar descobrir els sabotejadors.

Aquesta missió serveix a Francisco Ibáñez perquè Mortadelo i Filemón visquin en directe les proves més importants dels jocs de Tòquio, com la gimnàstica, l'hípica, la natació, sense faltar l'atletisme, amb diferents modalitats.