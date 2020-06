Miquel Abras, Obeses i Natxo Tarrés & The Wireless actuaran aquest estiu a la Mirona de Salt

Miquel Abras actuarà el divendres de 10 de juliol a la sala de concerts de la Mirona de Salt (Gironès). Aquest és un dels primers artistes confirmats per a la programació d'estiu que ha previst la sala en la seva reobertura després de la covid-19. A banda de Miquel Abras, també hi actuarà Obeses (18 de juliol), Natxo Tarrés & The Wireless (1 d'agost), Red Hot Chili Covers (11 de juliol) o Beth(24 de juliol). La Mirona farà tots els concerts a l'escenari exterior que té i situarà el públic en grups de butaques que es formaran segons el nombre d'entrades que compri cada usuari. El director de l'equipament, Quim Marcè, ha detallat que reobren "amb molta il·lusió" però "seguint tots els protocols establerts".

La programació arrencarà el dissabte 4 de juliol amb David Busquets i David Palau i, de moment, també hi ha confirmades les actuacions de Ferran Exceso (17 de juliol) i Alverd Oliva (31 de juliol). Les entrades per als concerts ja estan a la venda i la majoria de les localitats tenen un preu de 10 euros.