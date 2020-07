Homenatge a Leopoldo Pomés a la Biennal Xavier Miserachs

La Biennal de Fotografia Xavier Miserachs de Palafrugell retrà homenatge al publicista i fotògraf Leopoldo Pomés, un any després de la seva mort a Girona l'estiu passat, amb una exposició inèdita. La Biennal, prevista de l'1 d'agost a l'11 d'octubre, ha decidit tirar endavant «una edició excepcional» amb l'objectiu de permetre gaudir de la fotografia documental en directe i complint les mesures sanitàries.

En total, s'han organitzat cinc exposicions repartides entre el Museu del Suro, l'Espai Cultural la Bòbila, el Teatre Municipal, la Fundació Josep Pla i, per primer cop, la biblioteca pública. També s'organitzarà una mostra exterior en diverses façanes del centre de la ciutat, a més de diverses activitats paral·leles.

L'exposició més destacada és Després de tot, dedicada a Leopoldo Pomés (Barcelona, 1931 – Girona, 2019) i produïda per a l'ocasió per la Biennal i l'Arxiu Leopoldo Pomés. La mostra, comissariada per Karin Leiz i Juliet Pomés Leiz, amb el suport tècnic i d'arxiu d'Isabel Fàbregues, exhibirà prop d'un centenar de fotografies –còpies d'època– d'una de les figures de la generació de Xavier Miserachs que, tot i ser publicista, escriptor, dissenyador i restaurador, es considerava per sobre de tot, un fotògraf.

Dividida en sis espais, combina còpies d'època conegudes i inèdites per oferir un recorregut que va des dels seus inicis, quan va fer la primera exposició a les Galeries Laietanes, a Barcelona, el 1955, amb un fort impacte al món artístic de la fotografia, a la seva fascinació per les imatges sense ombres i al seu gust per les formes i els espais, passant per l'atracció de les finestres, els forats negres, les dones o els paisatges urbans.