Maria Mercè Roca encetarà el dia 17 el Punt de Lectura d'Agullana

Maria Mercè Roca encetarà el 17 de juliol la desena edició del Punt de Lectura d'Agullana, un programa de xerrades sobre literatura contemporània. El cicle, pel que han passat autors com Rafel Nadal, Vicenç Pagès Jordà, Eva Baltasar o Maria Barbal, consisteix en una xerrada col·loqui en què l'autor parla de la seva novel·la i la seva manera d'entendre la literatura i posteriorment conversa amb els assistents.

Al final t'agradaré de Maria Mercè Roca centrarà la primera sessió del cicle; el segon autor programat és el valencià Manuel Baixauli, que participarà al cicle el 24 de juliol amb la novel·la Ignot; mentre que Núria Pradas, autora de Tota una vida per recordar, guanyadora del darrer Premi Ramon Llull, hi serà el dia 31. La quarta jornada serà el 7 d'agost i comptarà amb la periodista i escriptora Gemma Ruiz Palà, autora de la novel·la Ca la Wenling. La cinquena sessió, el 14 d'agost, tindrà com a protagonista Albert Gassull, músic, arquitecte i novel·lista autor de la novel·la L'instant precís i l'arquitecte i poeta Quim Español serà el convidat del 23 d'agost amb la seva primera novel·la, Francesca. Tancarà el cicle el 30 d'agost Mònica Soler Ranzani, amb la seva novel·la L'amant catalana de Mussolini.

Totes les sessions del cicle, organitzat per l'ajuntament i coordinat per Enric Tubert, seran els divendres al vespre als jardins de la Concòrdia, excepte la darrera, que està previst fer-la a la plaça de l'església del veïnat de l'Estrada, amb motiu de la seva festa major.