El públic de l'Strenes ovaciona Sopa de Cabra en la presentació del seu nou disc 'La gran onada' a Girona

La presentació de 'La gran onada' no ha decebut els 390 espectadors de l'Auditori de Girona que han assistit a la posada de llarg del desè disc de Sopa de Cabra. Una presentació que els gironins han fet "a casa seva" en el marc del Festival Strenes 3.0. Tot i que el coronavirus obliga a reduir a un terç l'aforament dels concerts programats, l'escalf del públic s'ha deixat notar especialment en temes clàssics del grup com 'El far del sud', 'Si et quedes amb mi', 'l'Empordà' o 'Camins' que ha tancat el concert. Pel director d'Strenes, Xavi Pascual, haver pogut mantenir Sopa de Cabra "ha estat fonamental" per al festival i considera que el fet d'haver de reduir els espais pel coronavirus "encara fa més exclusiu" el concert.

Els Sopa han arrencat amb 'Fràgil' i durant dues hores han anat repassant les cançons de 'La gran onada' enmig de clàssics que provocaven els crits dels 390 privilegiats que han pogut entrar. El primer dels clàssics ha caigut en el cinquè tema quan han sonat els acords de 'Si et quedes amb mi', seguida de 'Tan se val', 'La llibertat' per arribar a 'El far del sud', que ha aixecat bona part del públic que no s'ha pogut quedar assegut a la butaca. Un concert molt proper, amb Gerard Quintana fent referències constants al fet de tocar a Girona i que ha viscut un dels moments àlgids quan ha sonat 'Podré tornar enrere', precedint 'La gran onada', cançó que dona nom el disc.

La primera retirada als camerinos ha vingut després de 'l'Empordà', moment que ha generat una comunió entre el grup i el públic que han cantat junts aquest èxit dels Sopa. la tornada a l'escenari ha començat amb un altre "regal" de la banda als espectadors, un acústic de 'El boig de la ciutat'. que ha precedit a 'En blanc', 'Els teus somnis', 'Seguirem somiant', 'Tot queda igual' i 'Camins', que ha ha conclòs el concert d'un dels caps de cartell del Festival Strenes



"Encara més exclusiu"

Pascual ha reconegut que inicialment "no volia fer una edició de butxaca" del Festival Strenes, però que les circumstàncies va fer que canviés d'opinió. El director assenyala que el fet de reduir a només un terç del permès l'aforament de l'auditori fa "encara més exclusius" els concerts. "Les 390 persones que puguin viure podran dir que ells van veure-ho", remarca Pascual.

El festival continuarà el dissabte que ve amb l'actuació de Blaumut que presentarà el seu nou disc en un concert amb totes les entrades venudes. Els barcelonins, però, repetiran el dijous 16 de juliol a l'Auditori, encara amb entrades a la venda. El cap de setmana que ve es tancarà amb l'actuació de Mala Rodríguez. El divendres 17 serà el torn de Suu i el festival es tancarà amb un doble concert de Miki Núñez dissabte i diumenge, amb les 390 localitats exhaurides.

Més de 100 llocs de feina recuperats

Pascual ha destacat que el fet de tirar endavant l'Strenes 3.0 suposa també que 100 persones del sector musical la seva feina. "Ens ha quedat destruït i si fent el festival aconseguim que aquesta gent torni a la feina ens podem donar per satisfets". Pascual considera que "calia fer l'Strenes per no perdre'l". "És una manera de dir a la gent de Girona que som aquí i que ens n'estem sortint d'aquesta", ha assenyalat Pascual.

A jutjar per l'ovació final el concert ha agradat al públic, que ha respectat les distàncies de seguretat, amb dues butaques entre persones i entrant per torns per evitar les aglomeracions.