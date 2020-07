Mostra fotogràfica del festival benèfic Girona en Moviment

Girona en Moviment, el festival de dansa benèfic a favor de la Fundació Oncolliga Girona, ha organitzat una petita mostra fotogràfica al centre de Girona. La cita, que es va haver de cancel·lar a causa del coronavirus, mostrarà una tria d'imatges de dins i fora de l'escenari d'alguns dels artistes que hi han participat. L'exposició s'inaugurarà dijous a les 7 de la tarda, amb la participació dels fotògrafs i la direcció del festival, que partint del Pont de Pedra passaran per la plaça Catalunya i acabaran a la del Lleó, per veure totes les fotos exposades.

També es podran veure les gales i espectacles dels darrers anys íntegrament al canal de Youtube del festival, que ja treballa en l'edició de l'any vinent, prevista del 8 a l'11 de juliol del 2021.