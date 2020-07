El Girona Music Festival incorpora Manel i Pastora Soler

El Girona Music Festival, que se celebrarà del 19 al 30 d'agost al parc dels Ribes del Ter, va anunciar ahir les incorporacions de Manel i de Pastora Soler al seu cartell. D'altra banda, també va anunciar que Hombres G, que hi havia d'actuar el 21 d'agost, finalment no hi participarà. El concert de Manel serà el 25 d'agost, mentre que el de Pastora Soler, el dia 26. Les entrades per a les noves incorporacions estan disponibles a partir d'avui, mentre que el festival retornarà l'import de les entrades d'Hombres G a aquells qui les havien comprades.

Altres veus del festival són Miki Núñez, Antonio José o David Bisbal. A més, també comptarà amb actuacions d'El Mag Lari i de Carlos Latre, i amb l'espectacle infantil d'El Pot Petit.