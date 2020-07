El festival Musicant de Campllong, que se celebrarà del 25 al 29 d'agost, va posar ahir a la venda les entrades per als cinc concerts d'aquesta edició, que se celebrarà «si no hi noves contraindicacions sanitàries que ho impedeixin».

Al cartell del festival d'aquest any hi ha artistes com Miquel Abras, la Black Music Big Band o Pep Sala.