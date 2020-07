Una mostra a Girona explora la relació de Coromina, Pla i Masó

Josep Pla començava el retrat de passaport que va dedicar a Joan Baptista Coromina afirmant que va ser el primer artista que va conèixer a la seva vida. Nascut a la Bisbal d'Empordà l'any 1890, Coromina és conegut sobretot perquè va ser un dels principals col·laboradors de l'arquitecte Rafael Masó, per a qui va fer molts treballs com a ceramista, escultor i pintor. Després de ser nomenat director de l'Escola Menor d'Arts i Indústries de Palafrugell, el 1913, Coromina també es va convertir en un dels millors amics de joventut de Josep Pla, i l'escriptor en va deixar un ampli testimoni a El quadern gris i set llibres més.

El triangle entre Coromina, Pla i Masó és ara objecte d'una exposició a la Casa Masó de Girona. La mostra, que ja es va presentar a la Fundació Josep Pla, ha estat ampliada fins arribar al més d'un centenar de dibuixos i pintures que s'estaran a la capital fins el 12 de setembre. Per commemorar el centenari de la mort de Coromina, l'exposició comissariada pel director de la Fundació Masó, Jordi Falgàs, presenta una selecció de la col·lecció de més de 270 obres seves adquirides per la institució el 2015 i el 2017, la majoria de les quals s'exposen per primera vegada.