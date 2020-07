Un nou estudi mesura l'expansió de l'univers al llarg d'11.000 milions d'anys

Un estudi internacional ha aconseguit mesurar l'expansió de l'univers al llarg d'11.000 milions d'anys, un període de temps que encara romania inexplorat. Els astrofísics coneixien la història antiga i la recent de l'expansió de l'univers, però entre els dos períodes hi havia buits en un lapse corresponent a 11.000 milions d'anys. Per això, durant cinc anys, els científics han treballat per conèixer què va passar durant aquest període.

Els resultats són fruit d'un dels programes de l'Sloan Digital Sky Survey (SDSS) en què participen més de cent astrofísics d'arreu del món, entre ells tres espanyols, que hi han tingut un paper rellevant: Héctor Gil, de l'Institut de Ciències del Cosmos de la UB (ICCUB), Andreu Font, de l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE), i Santiago Ávila, de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM). Entre els resultats hi ha les mesures detallades de més de dos milions de galàxies i quàsars, que cobreixen 11.000 milions d'anys de temps còsmic.