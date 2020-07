L'edició virtual del Primavera Pro 2020 tanca amb més de 5.000 visualitzacions

El Primavera Pro 2020, les jornades professionals del festival, va tancar divendres la seva edició en línia amb més de 5.000 visualitzacions i 1.600 acreditats. Des de dimarts, la trobada virtual va oferir gratuïtament a través de la seva plataforma digital nou concerts en directe d'artistes catalans com Marialluïsa, La Tiguerita, Anna Andreu, MANS O. Joana Gomila, els blanencs Kids from Mars, Penélope i Barbott, a més de les conferències i col·loquis que aquest any s'han centrat precisament en el potencial de l' streaming i el futur de la música en viu.