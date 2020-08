El Terracotta de la Bisbal acull una exposició de Rosa Vila-Abadal i Jordi Marcet

La parella de ceramistes barcelonina formada per Rosa Vila-Abadal i Jordi Marcet mostren, des del passat dissabte al Terracotta Museu de la Bisbal d'Emporda, una part de la seva obra recent amb l'exposició titulada Ordenant el caos. La mostra permet veure una vintena de peces de recent creació en forma d'escultures de ceràmica en les quals destaquen les figures geomètriques.

Vila-Abadal i Marcet, que sempre han treballat formant parella artística, compta amb una llarga i reconeguda trajectòria en el món de la ceràmica que els ha dut a mostrar la seva obra en països tan diversos com Veneçuela, Brasil, Corea, Japó, Xina, Andorra, França, Anglaterra, Holanda, Bèlgica, Suècia o Àustria. Segons explica el Terracotta Museu, la recerca, la investigació i l'experimentació constant són els principals trets en la metodologia dels dos artites, que destaquen per haver elaborat «un llenguatge propi, tan elegant i subtil com complex i laboriós».