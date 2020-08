El Portalblau tanca l'edició d'enguany amb un 90% d'ocupació

El festival Portalblau de l'Escala ha tancat l'edició d'enguany amb un 90% d'ocupació. El certamen, celebrat de l'1 al 15 d'agost, ha exhaurit les entrades per a la majoria de recitals programats.

Amb actuacions celebrades en tres localitzacions difererents -el Fòrum Romà d'Empúries, Mar d'en Manassa i els Jardins de la Muralla Grega d'Empúries-, el festival destaca l'«èxit d'ocupació» d'aquesta edició marcada pel coronavirus i el compliment de l'objectiu de «manifestar la importància de la cultura com a element de cohesió social» tot i les restriccions i protocols que imposa la pandèmia per evitar nous contagis.

Pels escenaris del festival alt-empordanès hi han passat durant aquesta quinzena els artistes Jordina Biosca i David Garcia, Josep Tero, Carme Callol, Jaume Comas i Eusebi Ayensa, Gemma Humet, Maria Jaume, Alessio i Giancarlo Arena, Las Migas, Dàmaris Gelabert i Els Amics de les Arts.

A més, en aquesta edició s'han dut a terme diverses accions per promoure valors socials: s'ha destinat part de la recaptació de les entrades al Banc dels Aliments de l'Escala, s'ha prioritzat la contractació de joves del municipi i també s'han impulsat mesures per minimitzar l'impacte ambiental en la realització del festival.

A més, aquest any, tant la programació com l'equip que el fa possible és majoritàriament femenina, amb prop d'un 70% del total.